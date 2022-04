Señala Morena retraso en pago de prerrogativas de marzo; PT y NAH van al corriente

Pese a que el Partido del Trabajo (PT) y Nueva Alianza Hidalgo (NAH) indicaron que ya están al corriente los pagos para el financiamiento a partidos, Morena registra un retraso del mes pasado, por lo que ya ingresó la aclaración ante la autoridad electoral correspondiente, indicó su presidenta Sandra Alicia Ordoñez Pérez.

Tras un mes de que el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que en Hidalgo existía retraso del gobierno estatal en el pago de ministraciones al IEEH, lo cual afecta el financiamiento de los partidos políticos, Sergio Hernández Hernández, dirigente estatal de Nueva Alianza indicó que se ha normalizado el pago.

“Sí ha habido retrasos, pero poco a poco se ha ido normalizando, y esperemos que no tengamos más retrasos en esto (campañas) porque nos afectan directamente, tenemos proveedores a los que hay que liquidar, pero se ha ido normalizando. Cosa que le reconozco al Instituto Estatal Electoral (IEEH)”, refirió en entrevista.

Comentó que los retrasos en el pago sí les habían afectado, pero ya se normalizó, por lo que confió en que continúe esa tendencia, “vamos bien hasta este momento”.

En entrevista por separado, Javier Vázquez Calixto, comisionado del PT en el estado, indicó que dicho organismo político no presentó ese problema, “porque el Partido del Trabajo no recibe financiamiento estatal, no tuvimos ese problema en cuanto al presupuesto de campaña”.

Mencionó que el Instituto tiene la obligación de transferir los recursos antes de que inicie la campaña que fue el pasado 3 de abril, y no solo mes con mes como se había acordado.

“De enero a marzo en ningún momento exigimos, a partir de que llegaron las campañas revisamos las cuentas, vimos que está la transferencia o el presupuesto correspondiente y por tanto nosotros no nos vimos afectados en ningún momento por ese tema de los retrasos”, explicó.

MORENA UN MES DE RETRASO

Sin embargo, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dio a conocer que el partido registra un retraso correspondiente a las prerrogativas de marzo por parte del INE, por lo que ya ingresaron una solicitud para que les hagan la aclaración de por qué el retraso.

Sin precisar la cantidad, Ordoñez Pérez detalló que el recurso faltante es para gastos de campaña, por lo que el 24 de abril ingresaron una solicitud de aclaración ante el INE por parte de la representación de Morena.

En marzo pasado el INE presentó su informe sobre la situación presupuestal de los Organismos Públicos Locales respecto del ejercicio fiscal 2022, donde señaló un retraso de 170 millones de pesos en el pago de ministraciones por parte del gobierno del estado al IEEH, lo cual representaba un riesgo presupuestal moderado, junto con otros tres Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) donde se realizarán elecciones este año.

PROCEDIMIENTOS CONTRA MORENA

Por otra parte, la dirigente estatal de Morena dio a conocer que en el partido ya recibieron notificación sobre un juicio contra el partido y ella por violencia política de género contra la candidata de Va por Hidalgo, Carolina Viggiano Austria, por lo que será el área legal la que se encargará del asunto.

“Hemos dado respuesta oportuna, pero está fuera de contexto en caso del partido, ya que hablan de violencia de género y la denuncia la hace un hombre en contra de la presidenta de Morena. No nos vamos a enganchar, vamos a dejar que las autoridades correspondientes emitan su fallo”, refirió.

Explicó que siguen con el tema de la misoginia y los acusan de misóginos como la guerra sucia que han emprendido contra el candidato común Julio Menchaca, lo cual, dijo, es mentira además que no tienen fundamento ya que se basan en un panfleto que la coalición de la candidata armó y propagó.