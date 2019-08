Señala gobierno a Antorcha de romper vidrio en palacio; desaprueba actos violentos

El gobierno de Hidalgo reprobó los hechos violentos realizados, señaló, por integrantes del Movimiento Antorchista fuera del teatro Bartolomé de Medina, recinto en el que se celebraba una actividad organizada por el Colegio Libre.

A través de comunicado de prensa, el secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar condenó los actos donde “los integrantes de dicha organización dañaron la estructura del palacio de gobierno y violentaron a individuos que se encontraban en la plaza Juárez de esta ciudad”.

Reiteró que el gobierno no cederá ante chantajes o amenazas de ningún grupo, ya que privilegia el diálogo como vía para resolver las problemáticas y llegar a acuerdos; las demandas actuales no han sido atendidas porque el grupo citado no cuenta con el respaldo de la sociedad que dice representar.