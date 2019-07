Señalamientos contra Osorio podrían intensificarse pero dará la cara, afirma

El coordinador de los senadores priistas, Miguel Ángel Osorio Chong afirmó en Pachuca que no es la primera ocasión que representa a la oposición y que estará para hacer frente a los señalamientos que quieran hacerle.

Al finalizar su partición en la asamblea mensual del Consejo Coordinador Empresarial Hidalgo (CCEH), a la que acudió como invitado, no descartó que los señalamientos en su contra vayan a intensificarse próximamente.

No lo dudo, pero tampoco creo que no sepan que yo siempre doy la cara, que la seguiré dando y que enfrentaré cualquier tipo de acusación”. Esta semana fue revelado un video grabado hace dos años por Javier Duarte de Ochoa.

En ese material, el ex gobernador veracruzano afirma haber pactado su detención con el gobierno de Enrique Peña Nieto y señala a Osorio Chong como interlocutor, acción que el senador priista negó en su oportunidad ante reporteros.

Sobre la situación que vive el PRI y si cambiaría de partido político, el también ex secretario de Gobernación durante el sexenio pasado, la calificó como un momento muy complicado que debe observar para saber su desarrollo.

Lo único que quiero es que mi partido, el que me ha dado todas las oportunidades, no se entregue al gobierno y eso es a lo que a mí me preocupa. Estaré observando entonces, (ya) iremos hablando en el camino”.