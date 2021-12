Señalan a Cabildo de Alfajayucan de incumplir número de sesiones ordinarias

A un año de haberse constituido la actual administración de Alfajayucan, los integrantes de su Asamblea municipal desconocen cuántas sesiones de Cabildo han llevado a cabo y en consecuencia, sin han cumplido o no la cuota.

El secretario municipal, Alberto Martínez Trejo dijo desconocer, tras un año de gobierno, su cumplieron la cantidad de sesiones de Cabildo que se especifican dentro de la Ley Orgánica municipal, que son al menos dos por mes.

Luego de publicaciones en redes sociales donde señalan al ayuntamiento de no acatar la el artículo 49, que exhorta a los ayuntamientos a llevar a cabo al menos dos sesiones de Cabildo al mes, el funcionario dijo desconocer lo señalado.

Los textos difundidos aseguran que solo se han desarrollado 17 sesiones y no 24 como deberían, pero Martínez Trejo respondió que "no he visto esas publicaciones por lo que no sé de qué se tratan", justificó de manera indiferente.

Al cuestionarlo sobre las razones que pudieron llevar a omitir el número de sesiones, el secretario municipal hizo alusión a que tal vez se debió a la situación sanitaria por la contingencia que conlleva la pandemia de COVID.

De acuerdo con el la página oficial de Facebook del regidor del Partido del Trabajo (PT), Julio Agustín Cruz Tovar en sus transmisiones en vivo que realiza de cada reunión, tiene como última sesión ordinaria la número 17.

Las noticias de AM en

Síguenos