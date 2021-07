Señora duerme en estacionamiento tras perder su boleto y no querer pagar la multa

Sonora.- En redes sociales se viralizó la historia de la señora Guadalupe Quiñones, quien pasó por un momento de angustia y estrés luego de que perdiera su boleto de estacionamiento y se negara a pagar la multa de 200 pesos para que pudiera sacar su auto.

Al no tener una pronta solución, la mujer decidió hacer una protesta pública para poder recuperar su vehículo y se quedo afuera de las instalaciones de un centro comercial. Incluso amenazó con dormir en plena calle con la intensión de ejercer presión.

Aquí estoy en Galerías Mall, no me han dejado salir con mi carro porque perdí mi boleto y no les quiero pagar 10 dólares. Les hice un consumo y les mostré los papeles de mi automóvil y pues qué va a pasar", acusó la mujer.