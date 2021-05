Sequía consume ríos de Metztitlán; campesinos no soportarán un año más

La tierra seca se llenó de grietas y el polvo cubrió los cauces donde antes pasaba agua. La sequía consumió los ríos de Metztitlán y ahora amenaza las cosechas de 2 mil campesinos que usan bombas y cavan pozos para extraer el agua que ya escasea.

Aquí aún predomina el verde de las cosechas, pero los habitantes de este municipio, ubicado a dos horas de Pachuca, no saben por cuánto tiempo más.

AM Hidalgo recorrió la Vega de Metztitlán la tarde del miércoles y constató que están secas las presas Apanco, Jihuico y Tlamaya, así como los ríos de las comunidades San Cristóbal y Tecruz Cosapa.

En tanto, la capacidad del río Venados es menor a 30 por ciento, luego de las recientes lluvias registradas en la entidad.

Cada junio, los vecinos de San Cristóbal celebraban a su santo patrono y organizaban carreras de lanchas. Sin embargo, este año el río no tiene agua, dice John, vecino de Metztitlán, mientras señala una capa gris de arena fina y blanda que se extiende entre los árboles, marcada por las huellas de los animales de pastoreo.

Adelante, una manguera junto a un tractor trata de aprovechar el agua encharcada que todavía no consume el calor.

La sequía en el campo de Metztitlán provocó bajos rendimientos de producción, desempleo y caída en la economía del municipio, cuyo 83 por ciento de la población se basa en la agricultura, consideró el alcalde, Alfredo Morales Mora.

A sus 40 años de edad, señala que no había visto la laguna totalmente seca como actualmente permanece. Las zonas verdes que presenta son utilizadas para pastoreo.

Llevamos cerca de dos años y medio sin lluvias significativas en el municipio, si no llueve en los próximos meses, no quiero alarmar, pero no sé qué haremos”, dijo y consideró que la solución a esta problemática es cavar pozos profundos para el riego de milpas.