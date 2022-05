“Sheinbaum debería resarcir la inundación de Tula, no hacer campaña”: Viggiano

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum debería estar concentrada en dar respuesta al problema de la línea 12 del metro y en detener los feminicios, que en venir a Hidalgo para hacer campaña con Morena.

Así se pronunció hoy la candidata de la coalición Va por Hidalgo, Carolina Viggiano en el marco de la visita de la funcionaria capitalina a Pachuca para apoyar la campaña de Morena-Nueva Alianza-PT al gobierno estatal.

“Debería estar más preocupada por ver cómo resarce los daños que nos provocó en Tula, ella está cobrando el saneamiento del agua, pero no lo hace, queremos preguntarle qué se hace con el fideicomiso que involucra nuestra zona”.

La candidata del PAN, PRI y PRD agregó que Sheinbaum viene a Hidalgo con pendientes con nosotros, sin ser solidaria, sin ser responsable con nuestro estado de los daños que nos causó porque allá decidieron que se inundara Tula.

“Causó pérdidas humanas, de viviendas, de cultivos y no hemos visto la solidaridad del gobierno federal, al que ella (Claudia Sheinbaum) pertenece”, advirtió Carolina Viggiano este domingo desde el parque Hidalgo de Pachuca.

QUE SAQUEN LAS MANOS DE HIDALGO

Sobre el candidato de Juntos Hacemos Historia al gobierno de Hidalgo, Julio Menchaca, dijo que es evidente que se está cayendo y que no saben cómo hacer para rescatarlo, pues no puede hacer ya campaña porque no le gusta.

“No le gusta la cercanía con la gente, no tiene pasión por esto, no tiene emoción, no tiene compromiso porque está acostumbrado a que todo lo consigue lo consigue de manera fácil y aquí no, aquí hay que trabajar muy duro”.

Carolina Viggiano agregó que hoy vienen a ayudar a Menchaca, que desde anoche están en Hidalgo los gobernadores de Morena, que lo están apoyando financieramente, que han mandado también equipo para respaldarlo.

“Lo que le diría al gobierno federal es que saque las manos del proceso, aquí los hidalguenses van a decidir, que sean congruentes con lo que pregonan… Ya vamos arriba y ellos lo saben, ahora mismo vamos cuatro puntos arriba”.

Sobre la guerra sucia, afirmó que se trata de los intereses económicos que están detrás de la candidatura de Menchaca y que no quieren perderlos, para luego insistir en la misoginia del candidato rival, Julio Menchaca.

Sobre el debate del próximo jueves 12 de mayo dijo que no le da miedo, que irá porque lleva 30 años caminando a diferencia de Julio Menchaca que le dio miedo acudir ante la Coparmex y que tuvo todas las comodidades en el CCEH.

Dijo que aprovechará el foro del próximo debate en Huejutla, que organiza el Instituto Estatal Electoral de hidalgo (IEEH) para dar a conocer propuestas y que no caerá en el juego del candidato común de Morena-Nueva Alianza-PT.