Si alguien no se quiere vacunar contra Covid-19 es su decisión y se respeta: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que cada quien es libre de aplicarse la vacuna contra el coronavirus.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, el presidente López Obrador indicó que la gente tiene confianza de que no se va a aplicar algo que perjudique.

“Nada obligatorio, prohibido prohibir. Es hacer conciencia, también porque si alguien dice ‘yo no quiero que me vacunen’, pues es su decisión y se respeta, somos libres, nada más que hay que convencer de que sí es importante la vacuna”, expresó el Presidente.

Sobre una campaña en redes sociales de no aplicarse la vacuna contra el coronavirus, el Presidente dijo que en el país no se tiene ese problema y “la gente sí va a vacunarse”, además destacó una tradición de vacunación.

Ante denuncias de influyentismo en la aplicación de vacunas contra el coronavirus, el presidente López Obrador insistió en que se actúe con honestidad y pidió investigar la denuncia contra el director de un hospital del Estado de México, quien se vacunó con su familia.

Denunció que antes, “el que tenía agarraderas, el que tenía influencias” salía adelante y pidió a la gente que denuncie para “quitar esos malos hábitos, esos vicios”. “Yo he dicho en las reuniones de que hay médicos, que están por su especialidad en otros hospitales, o los servidores públicos del sector salud, no les corresponde, no le corresponde al presidente hasta que me toque, por mi edad y es para todos”, declaró.