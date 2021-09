"Si hago un desastre no tendré a quien echarle la culpa"; niño reclama a su papá por no darle un hermano

Un video de un chico en TikTok en el que le pide a su papá un hermanito y su respuesta, se volvió viral. En el corto es posible ver a un infante que estremeció a los cibernautas por su sincero reclamo a su papá por no haberle dado un hermanito.

El chico del video de nombre Valentín, menciona al inicio que se trataba de un día triste, pues no tenía un hermanito con quien jugar.

Como sabrán el supuesto progenitor ha decidido no tener más hijos después de mí. Perdón, ya no puedo seguir", dramatizó el menor.

Valentín preguntó a su papá por qué había decidido no tener más hijos. Después de los reclamos, el pequeño señala las razones por las cuales el desea tener un hermano.

No voy a aprender a compartir, si hago un desastre en casa no voy a tener a quién echarle la culpa, ¿Quién me va a creer que los garabatos de la pared del baño, los hizo la perra”, aseguró el niño.