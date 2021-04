Si no hay acuerdo salarial, habrá huelga después de elecciones: Percy Espinosa

Percy Leonardo Espinosa Bustamante, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP), acudirá en los últimos días de la próxima semana al Tribunal de Arbitraje de Hidalgo para iniciar el proceso de revisión del incremento salarial de 13 por ciento correspondiente a 2017, luego que así lo ordenara la autoridad jurisdiccional.

Asimismo, en esta cita ante la autoridad laboral, integrará un escrito en el que se fije la fecha y hora del estallamiento de huelga, que se contempla sea tras el proceso electoral del 6 de junio.

“La fecha de huelga es lejana, pues tenemos voluntad de dialogar, pero si recibimos intimidaciones y presiones externas el paro laboral será antes, pero hasta este momento no ha habido estas conductas”, dijo el dirigente sindical en entrevista con AM Hidalgo.

"Estamos abiertos al diálogo, pero no aceptaremos centavitos, debe ser algo digno. Son cuatro años de lucha y no aceptaremos centavos. Aceptaremos propuestas, pero todo depende de la actitud de los representantes de la presidencia, que hasta ahora no han dado muestras de voluntad", agregó.