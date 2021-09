"Si no tienen para pagar un servicio, no salgan"; mesera se queja por la propina que recibió

Una joven mesera exhibió a los comensales que atendió en redes sociales, ya que no estuvo conforme con la propina que le dejaron, pues ella asegura que 86 pesos no es la cantidad apropiada. Como era de esperarse, usuarios abrieron debate en los comentarios.

La empleada del restaurante relató que prestó su servicios a una mesa en la que el consumo final fue de 4 mil pesos y ella solo recibió 86 como recompensa.

Me dejaron 86 pesos de propina, si no tienen para pagar un servicio, no salgan a restaurantes, amigos. Pidan en su casita, para llevar y tomen en su casa. No tengo por qué andar pagando su servicio, gatos", escribió en la publicación.

La publicación original fue tomada por otro ususario y fue ahí donde se viralizó la imagen, pues el joven no defendió a la mesera ni a los comensales, sino que exigió a los restauranteros pagar un salario digno a sus empleados para que no tengan que depender de las propinas, ya que no siempre los clientes contemplan ese gasto en sus salidas.

Algunos alegaron que la mujer estaba en lo correcto, ya que cuando se va de paseo se debe llevar consigo el dinero suficiente, otros más dijeron que ella exigía demasiado por un simple servicio, mientras que el resto aplaudía a Jim por centrarse en los derechos laborales de los empleados, pues su trabajo es igual de valioso que el del cocinero o la recepcionista.

Por otra parte, la mesera en cuestión no ha emitido más comentarios al respecto, pero Twitter hizo lo propio con algunos comentarios.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos