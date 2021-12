Si quiere ganar elección, PRI debe pactar coalición: sol azteca Hidalgo

Al PRI solito no le alcanza para ganar la gubernatura en 2022”, declaró la dirigencia estatal del PRD ante la posibilidad o no de pactar alianza ambos partidos y el PAN rumbo a las votaciones que renovarán la gubernatura de Hidalgo.

Para el dirigente estatal del partido del sol azteca, Francisco López Sánchez, la coalición entre su institución, así como PRI y PAN, aún se encuentra en el aire, a pesar de que en la toma de protesta de los comités estatales de ambos partidos se manifestó una intención de participar en solitario en los próximos comicios.

Este viernes, en un evento realizado para la juventud afiliada al PRD, López Sánchez declaró ante los medios de comunicación que el dirigente nacional de su partido, Jesús Zambrano Grijalva, ha sostenido reuniones con sus homólogos de PRI y PAN, aunque no detalló si en las mismas se plantea la coalición entre partidos.

Por consiguiente, el dirigente estatal no descartó una posible coalición con alguno de los dos bandos, aunque aseguró que agotará todo el tiempo disponible para analizarlo, plazo que termina el 2 de enero del próximo año.

Al ser cuestionado sobre la postura del Consejo Estatal del PRI, que, de acuerdo a declaraciones de su dirigente, Julio Manuel Valera Piedras, puede ir en solitario, el representante estatal de la militancia perredista contestó:

Al PRI solito no le alcanza para ganar la gubernatura de 2022, hoy vemos un PRI dividido, si no existe unidad entre ellos va a ser muy complejo, aunque PAN y PRD vayan de aliados, si ellos no se ponen de acuerdo en una sola fuerza Morena obtendrá el triunfo”.