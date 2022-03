Si recién llegados a Morena buscan cargos de elección, que se formen en la fila: militante

Quienes llegan a Morena deben estar convencidos que vienen a fortalecer el proyecto de la cuarta transformación, ya que si arriban a buscar los cargos de elección popular que lograron en los partidos políticos que abandonaron, deben saber que tendrán que formarse en la fila porque antes de ellos hay muchos militantes que están desde la fundación.

Así lo manifestó Francisco Flores Bustos, quien aseveró que milita desde el comienzo en el proyecto de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Sierra y Huasteca hidalguenses.

Mencionó que la llegada de algunas personas a Morena ha generado comentarios en contra, tal es el caso del exalcalde de Jaltocán, Guillermo Amador Lara, del cual mencionó que si llega con la convicción de sumarse al proyecto “es bienvenido”, pero advirtió que si lo que pretende son cargos políticos, “tendrá que formarse en la fila”.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

En ese sentido, Flores Bustos lamentó que a las filas de Morena se sume mucha gente que en otros partidos “hizo de las suyas”, por lo que incumplen con los principios del partido de no robar, no mentir, ni traicionar al pueblo, como varios de ellos lo hicieron en su momento, comentó.

Por lo anterior pidió a sus dirigentes estar al tanto de quiénes arriban a Morena, al señalar que la ciudadanía tiene identificados a los malos funcionarios y representantes populares, ya que su incorporación en vez de ayudar perjudicaría el proyecto de la cuarta transformación.

RECHAZAN A EXALCALDE DE JALTOCÁN

Integrantes de Morena del municipio Jaltocán anunciaron que protestarán contra el exalcalde Guillermo Amador, quien anunció su salida del PRD para incorporarse al partido guinda.

Lo anterior ya que morenistas consideran que el ex presidente municipal dejó cuentas pendientes durante su gestión, por lo que su incorporación pondría en duda los principios de su partido: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

Lee: Rechazan militantes de Morena en Jaltocán posible incorporación de exalcalde