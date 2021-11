Siempre sí, convoca Ixmiquilpan nuevas elecciones para dirigente del mercado

Pese a la inconformidad mostrada por locatarios del mercado Morelos, el ayuntamiento de Ixmiquilpan convocó a un nuevo registro para la elección del administrador, lo que desactiva la pasada victoria de Leopoldo Vargas.

"El proceso para elegir al administrador se hizo ya en tiempo y forma, tal como desde años se ha realizado. Sin embargo, la alcaldía no lo quiere respetar, busca tomar el control y echa abajo lo ya definido", acusó el inconforme.

La alcaldesa, Araceli Beltrán Contreras se ha empeñado en no respetar el triunfo que obtuvo en urnas Leopoldo Vargas cuando se llevó a cabo la votación en agosto, proceso en el cual obtuvo 89 votos a favor, rememoró.

Tras haberse publicado la nueva convocatoria a celebrar elecciones el próximo 19 de noviembre, el administrador que busca seguir en el cargo, asegura que los agremiados están inconformes y molestos por esta situación.

“Demuestra su incompetencia al no saber cómo se maneja el mercado, son usos y costumbres, así hemos venido trabajando desde hace años, parece que como no fue su gente la que quedó al frente, no quieren respetar la votación”.