Sin acuerdo para renovar administración en mercado de Ixmiquilpan tras horas de reunión

Después de horas de diálogo que sostuvieron autoridades del ayuntamiento de Ixmiquilpan con locatarios del mercado Morelos la noche del martes en las instalaciones del Hotel del Valle Inn, no lograron llegar a ningún acuerdo respecto a la renovación en la administración del recinto.

Leopoldo Vargas, actual administrador del mercado, aseguró que aún no hay respuesta ante la situación que desde agosto pasado afecta a poco más de 500 locatarios del inmueble, al no existir una ratificación del proceso en que se reeligió a la administración.

Con 91 votos a favor resultó electo Leopoldo Vargas, para estar al frente durante tres años más. “Todo fue legal y la mayoría decidió que yo fuera quien nuevamente los represente, pero no hemos podido terminar con esta problemática en la que el gobierno municipal no me ratifica”, comentó el administrador.