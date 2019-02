Sin agua estas colonias de la zona metropolitana de Pachuca

La Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM) informó que el viernes suspenderá el servicio en 289 colonias del sur poniente de Mineral de la Reforma, Pachuca, Zapotlán y Zempoala.

Esto, debido a trabajos de mantenimiento y modernización de infraestructura en el acueducto Tizayuca-Pachuca (tramo Casa de Tercera Edad-Planta de bombeo El Tezontle).

Cabe señalar que los trabajos darán inicio el viernes a las 6:00 horas y concluirán el sábado 2 de marzo a las 12:00 horas, para posteriormente iniciar con el suministro de manera paulatina y regularizada en un lapso no mayor a 96 horas.

COLONIAS SIN AGUA

1.- 15 de Septiembre, I, II, III

2.- 18 de Marzo

3.- 20 de Noviembre

4.- Abetos

5.- Acayuca

6.- Alborada fraccionamiento

7.- Ampliación Barrio la Palma

8.- Ampliación Santa Matilde

9.- Arboledas San Javier

10.- Aves del Paraíso

11.- Azteca Barrio

12.- Banus, fraccionamiento

13.- Barrio el Judío

14.- Benito Juárez

15.- Bonanza Puerta de Hierro

16.- Bosques de Mineral

17.- Botho

18.- Buenos Aires

19.- Bugambilias

20.- Caminera

21.- Campanitas

22.- Campo de Tiro

23.- Carlos Rovirosa

24.- Casa Vieja

25.- Centro Minero

26.- Cihuatl fraccionamiento I y II

27.- Colonial Santa Fe

28.- Colonias (Hotel Sahara)

29.- Colosio Fraccionamiento

30.- Colosio II

31.- Comisariados

32.- Condesa

33.- Conjunto Arboledas I y II

34.- El Mirador

35.- El Palmar, Ampliación

36.- El Palmar, Fraccionamiento

37.- El Portero

38.- El Quebrado

39.- El Sabino

40.- El Tezontle

41.- Emiliano Zapata

42.- Eucalipto Barrio

43.- Europa

44.- Ex Hacienda El Palmar

45.- Ex Hacienda La Concepción

46.- Ex Hacienda de Colonias

47.- Ex Hacienda La Luz, Fraccionamiento

48.- Ex Hacienda de Pitahayas

49.- Explanada del Palmar

50.- Faraona

51.- Geo Villas, Fraccionamiento

52.- Guadalupe

53.- Guadalupe Barrio

54.- Haciendas de Hidalgo I y II

55.- Hacienda de Pitahayas, Fraccionamiento

56.- Hacienda La Herradura, Fraccionamiento

57.- Herradero

58.- Horus, Fraccionamiento

59.- ISSSTE

60.- Independencia

61.- Jacarandas, Fraccionamiento

62.- Jagüey de Téllez

63.- Jardines de Colosio

64.- Juan C. Doria, Fraccionamiento

65.- La Canoa (San Bartolo)

66.- La Cantera, Fraccionamiento

67.- La Cañada

68.- Los Tuzos

69.- Lázaro Cárdenas

70.- Lomas de Nueva Airosa

71.-López Portillo, Fraccionamiento

72.- Los Ángeles

73.- Los Arcos, Fraccionamiento

74.- Lo Cerezos, Fraccionamiento

75.- Los Girasoles, Fraccionamiento

76.- Los Jorges

78.- Los Pinos, Fraccionamiento

79.- Los Pinos, Fraccionamiento

80.- Los Prismas, Fraccionamiento

81.- Los Tulipanes 2, Fraccionamiento

82.- Los Tulipanes, Fraccionamiento

83.- Luz del Carmen

84.- Madeleine, Fraccionamiento

85.-Magisterio

86.- Mariano Otero

87.- Marquesa

88.- Mártires 18 de Agosto

89.- Mártires 18 de Agosto, ampliación

90.- Media Luna

91.- Miguel Hidalgo

92.- Monte Carmelo

93.- Montecillo

94.- Niños Héroes

95.- Nopancalco

96.- Nueva Santa María

97.- Nueva Tlaxiaca

98.- Oasis de Doria, Fraccionamiento

99.- Obera

100.- Ojo de Agua Santa Rosa

101.- Privadas Cora

102.- Privadas Punta Diamante

103.- Privadas Punta Esmeralda

104.- Provenza Residencial Club

105.- Pueblo Nuevo

106.- Pueblo Nuevo Barrio

107.- Puerta de Hierro Fraccionamiento

108.- Puerto El Oro

109.- Punta Azul, Fraccionamiento

110.- Punta Krystal, Fraccionamiento

111.- Punta Poniente, Fraccionamiento

112.- Quinta Bonita, Privada

113.- Quinta La Concepción, Fraccionamiento

114.- Quinta Real, Fraccionamiento

115.- Ramos Arizpe (Bombeo Cerro Gordo)

116.- Rancho La Colonia, Fraccionamiento

117.- Rancho Pitahayas

118.- Real de la Loma, Fraccionamiento

119.- Real de la Plata, Fraccionamiento

120.- Real de Minas, Fraccionamiento

121.- Real de Pachuca, Fraccionamiento

122.- Real de San Antonio, Fraccionamiento

123.- Real del Sur, Privada

124.- Real del Valle, Fraccionamiento

125.- Real Madeira I, Fraccionamiento

126.- Renacimiento Adamantos

127.- Residencial Antal

128.- Residencial Bosques de Casa

129.- Residencial del Bosque

130.- Residencial Diamante

131.- Residencial Hacienda Dolores

132.- Residencial Infinity

133.- Residencial Jade, Fraccionamiento

134.- San Carlos Fraccionamiento

135.- San Carlos, Privada

136.- San Cayetano

137.- San Juan Solís

138.- San Miguel Cerezo, Ampliación

139.- San Pedro Tlaquilpan

140.- Santa Mónica

141.- Santa Bárbara

142.- Santa Catarina

143.- Santa Gertrudis

144.- Santa Julia, Ampliación

145.- Santa María

146.- Santa María La Redonda

147.- Santa Prisca, Fraccionamiento

148.- Santa Teresa Privada

149.- Santiago Tlapacoyca (Sector Centro Guadalupe, Ocalo y Pueblo Nuevo)

150.- Santa Domingo

151.- Santo Tomás

152.- Sector Primario

153.- Sierra Bonita

154.- SEM Unidad Habitacional

155.- SNTE, Fraccionamiento

156.- Spauah, Fraccionamiento

157.- Tecamtl

158.- Téllez

159.- Tepozoyucan

160.- Tilcuautla

161.- Tornacuxtla

162.- Unidad Administrativa

163.- Unión Antorchista

164.- Valle de Albar

165.- Valle de Las Flores, Fraccionamiento

164.- Valle del Mayab

165.- Crisol

166.- Cristina Rosas Illescas

167.- Delegación Azcapotzalco

168.- Diamante, Colonia

169.- Don Javier, Privada

170.- Ejidatarios

171.- Ejido de Téllez

172.- Ejido de Venta Prieta

173.- Ejido San Pedro

174.- Ejido Zapotlán

175.- El Botho Barrio

176.- El Canal

177.- El Carruaje, Fraccionamiento

178.- El Cerrito

179.- El Dorado, Fraccionamiento

180.- El Durazno

181.- El Hidalguense, Fraccionamiento

182.- El Huixmí

183.- El Huixmí, Ejidi

184.- Hábitat, Arauco

185.- Hábitat Sur, Fraccionamiento

186.- Hacienda, Fraccionamiento

187.- El Huizache

188.- El Lindero

189.- La Cañada Barrio

190.- La Cruz Barrio

191.- La Cruz I, Fraccionamiento

192.- La Españita

193.- La Esperanza, Fraccionamiento

194.- La Fortaleza, Fraccionamiento

195.- La Hacienda

196.- La Hacienda

197.- La Hacienda, Privada

198.- La Isla Fraccionamiento

199.- La Loma

200.- La Morena

201.- La Nopalera

202.- La Noria San Antonio

203.- La Palma

204.- La Presa

205.- La Providencia Barrio

206.- Las Aves, Fraccionamiento

207.- Las Colonias, Fraccionamiento

208.- Las Glorias, Privada

209.- Las Orquídeas, Privada

210.- Las Palmas, San Antonio

211.- Las Teresitas I, II, III Fraccionamiento

212.- Las Torres

213.- Las Torres, Fraccionamientos

214.- Las Torres, Privada

215.- Oyamel, Fraccionamiento

216.- Oyamel II, Fraccionamiento

217.- Pachoacan, Fraccionamiento

218.- Palos Blancos, Barrios

219.- Parque de Poblamiento

220.- Parque Esmeralda, Fraccionamiento

221.-Parte Alta del Cerrito

222.- Paseo de Camelinas, Fraccionamiento

223.-Paseo de Los Solares, Fraccionamiento

224.-Paseo de Tulipanes, Fraccionamiento

225.- Paseos de la Concepción

226.- Paseos de la Plata I y II

227.- Piracantos

228.- Pitahayas Huixmí, Fraccionamiento

229.-Pitahayas Pueblo

230.-Plan de Guadalupe

231.- Privada la Herradura

232.- Privada Diamante I, II y III

233.- Privada Esmeralda I y II

234.- Privada Esmeralda III

235.- Privada Los Ángeles, Fraccionamiento

236.- Privada Los Cantos, Fraccionamiento

237.-Privada de Cristal

238.- Privada Vista Real

239.- Privada Victoria

240.- Residencial La Excelencia

241.- Residencial Lagos

242.- Residencial Los Ángeles

243.- Residencial Nuevo Hidalgo

244.- Residencial Platino

245.- Residencial Real de Los Arcos, Privada

246.- Residencial Santa Antonio

247.- Residencial San Ángel

248.-Residencial San Carlos

249.-Residencial San José, Privada

250.- Residencial Terranova

251.- Residencial Villareal

252.- Revolución Mexicana

253.-Rincón de la Plata, Fraccionamiento

254.-Rincón de las Lomas, Fraccionamiento

255.-Rinconadas de San Antonio

256.- Rinconadas de San Francisco

257.- Rinconadas la Concepción

258.- Rincones de San Antonio

259.- San Agustín Tlaxiaca

260.-San Antonio El Desmonte

261.- San Antonio Parque Urbano

262.-San Antonio Villas, Fraccionamiento

263.- San Bartolo

264.- San Bartolo Ampliación

265.- Valle del Palmar

266.- Valle del Palmar tercera sección

267.- Valle del Sol segunda sección

268.- Valle Diamante Plus

269.- Valle Diamante Plus, Fraccionamiento

270.-Valle Dorado, Fraccionamiento

271.- Valles de Pachuca, Ampliación

272.- Venecia

273.- Venta Prieta

274.- Venta Prieta Infonavit

275.- Villa Elisa, Fraccionamiento

276.-Villa Magna, Fraccionamiento

277.- Villa Regina

278.- Villa San Ángel, Privada

279.- Villareal, Fraccionamiento

280.-Villas de la Concepción

281.- Villas de Pachuca, Fraccionamiento

282.- Villas de León, Privada

283.- Zona Plateada, Fraccionamiento