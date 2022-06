Sin avances para hospital privado, empresa aún no paga terreno en DESCTI: Fayad

Tras medio año que el gobierno de Hidalgo decretó la venta de cuatro hectáreas del predio del Rancho Catarina ubicado en San Agustín Tlaxiaca para el desarrollo de un hospital privado y zona comercial enfocada al sector salud, a la empresa SIISA Servicios Integrales Industriales, esta no ha pagado el terreno, por lo que la administración aún no entrega el espacio y está detenido dicho proyecto en el complejo DESCTI.

Lo anterior fue dado a conocer por el gobernador Omar Fayad, quien adelantó que próximamente inaugurará el Hospital General de Pachuca que sustituirá al que actualmente se ubica en avenida Madero de la capital hidalguense, pero ahora estará en el Distrito de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación (DESCTI) y que estaba planeado que colindara con uno privado.

“El hospital privado está amarrado, firmado, pero mientras no me paguen el terreno, porque no regalamos el terreno, se los vendimos, mientras no me paguen el terreno no lo quiero entregar”, refirió en entrevista con medios de comunicación.