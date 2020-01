Sin casos sospechosos de coronavirus en Hidalgo

Autoridades de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) informaron que hasta el momento no tienen identificados casos sospechosos de personas infectadas con coronavirus en la entidad.

No obstante, indicaron que reforzaron las medidas preventivas, por lo que existe un monitoreo constante tanto en espacios e instituciones públicas como privadas, principalmente en centros educativos donde hay mayor conglomeración.

Así lo informaron en conferencia de prensa Marco Antonio Escamilla Acosta, secretario, y María Dolores Osorio Piña, subsecretaria de Salud de Hidalgo, quienes pidieron a la población seguir las recomendaciones preventivas, no caer en pánico y evitar estigmatizar a las personas de origen asiático.

Dicha mutación viral inició en comunidades de China y la sintomatología empieza con una gripe y afectación pulmonar y "no es una alerta epidemiológica, es solo un aviso. Nosotros ya tomamos las medidas preventivas y nos reunimos ayer en el Comité Estatal de Vigilancia", aclaró.

Al ser un nuevo padecimiento, "no tenemos ningún medicamento antiviral en este momento, no hay vacuna específica, el tratamiento es sintomático y no es una enfermedad de alta letalidad, es decir, puede haber muchos enfermos pero muy pocas defunciones", dijo la subsecretaria de Salud.

ACCIONES PREVENTIVAS



1. Lavado de manos continuo y utilizar gel antibacterial

2. Ante alguna sintomatología, suspender asistencia a la escuela o centros de trabajo y acudir lo más pronto posible a centros de salud.

3. Si se viajó a China 14 días antes del inicio del padecimiento, acudir a cualquier centro médico del estado.

4. Todos los estudiantes, profesores o investigadores que regresen de los países donde han registrado casos de coronavirus, serán vigilados por parte de la instancia educativa y los servicios de salud.

Las autoridades indicaron que no hay ninguna restricción para que las personas viajen a otros países. Ayer fue integrado dicho Comité de Vigilancia Estatal, en el cual hay autoridades relacionadas con gobernabilidad, salud, educación y protección civil.