Sin comprobar UAEH 380 mdp; no consultó a su Consejo Universitario

Los números no cuadran en la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH), ya que no comprobó 380 millones de pesos de la cuenta pública 2020, por remuneraciones dobles, aguinaldos excesivos y pagos a personal que no acreditó los requisitos académicos para el perfil de la plaza desempeñada, incluso con licencias sin goce de sueldo o dados de baja.

De este total, más de 50 por ciento fue ejercido por la casa de estudios sin la autorización del Consejo Universitario, su máximo órgano de gobierno colegiado, dictaminó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Inclusive, los auditores observaron una consultoría actuarial, así como los servicios de honorarios para la escrituración de un inmueble y la adquisición de pupitres con un saldo total de 5 millones de pesos.

EXCESIVOS SUELDOS, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL

El monto más elevado sin comprobar de la UAEH es por pagos en exceso de sueldos, aguinaldo, prima de antigüedad, seguridad social y vivienda por 278 millones de pesos, los cuales fueron usados sin la aprobación del Consejo Universitario.

Para justificar este gasto la casa de estudios del estado entregó al organismo auditor un extracto del documento denominado Acta 365, detalla la cuenta pública 2020 que entregó la ASF a la Cámara de Diputados federal, la cual puede ser consultada en internet.

Sin embargo, al solicitar el acta con todas sus fojas, la ASF encontró que ambos documentos discrepan, por lo que no hay certeza de que sean veraces y que alguno o ambos hayan sido aprobados por el Consejo Universitario.

“Si se tratara del mismo documento no debería tener variaciones, aunado a que no están firmados ni rubricados”, sentenció la ASF.

A su vez, el organismo auditor señaló pagos excesivos en prestaciones en la UAEH sin contar con la aprobación de su máximo órgano de gobierno colegiado por 57 millones 895 mil 115 pesos.

PAGOS DOBLES

Detectó el pago de honorarios profesionales a 123 prestadores de servicios que a su vez forman parte de la nómina pagada con recursos del subsidio federal, es decir, salarios adicionales a los ya entregados, por 4 millones 372 mil 104 pesos.

La ASF presumió un probable daño de un millón 658 mil 630 pesos, luego que la casa de estudios realizó pagos posteriores al personal que causó baja y con licencia sin goce de sueldo.

A su vez, señaló el pago de cinco categorías no autorizadas por el anexo de ejecución ni consideradas en sus contratos colectivos de trabajo y tampoco aprobadas por su órgano máximo de gobierno colegiado por un millón 222 mil 364 pesos.

PAGO A TRABAJADORES SIN PERFIL

Además, la auditoría presumió un probable daño por 4 millones 347 mil 216 pesos por concepto de pagos en la UAEH a 14 trabajadores que no acreditaron los requisitos académicos por el perfil de la plaza desempeñada.

El organismo observó a la universidad daño por 5 millones 786 mil 726 pesos por destinar recursos del Programa Presupuestario para el pago de servicios de consultoría actuarial del ejercicio fiscal 2019; así como de honorarios por la escrituración de un inmueble y por la adquisición de pupitres.

Detectó posibles irregularidades en el ejercicio de 26 millones 677 mil 138 pesos por pagos de 58 categorías que no coinciden con las reportadas y pagadas en la base de nómina.

Así como por el pago de 50 categorías no reconocidas por el personal, de los cuales tampoco presentó la documentación con la que se acredite haber prestado sus servicios durante el ejercicio 2020.

Y por el pago de 64 categorías de las que las autoridades universitarias no presentaron la documentación que acredite las actividades realizadas y por lo tanto haber devengado los sueldos.

