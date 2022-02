Sin condiciones para elección de sindicato del Poder Ejecutivo; se atrasa más de tres horas

La elección para renovar la secretaría general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo de Hidalgo (SUTSPEEH) lleva más de tres horas de atraso y hasta el momento no hay condiciones para que inicie este viernes.

Al grito de ¡casillas afuera!, simpatizantes del sindicato se opusieron al inicio de la votación para renovar su dirigencia debido a que el Comité Electoral pretende realizar el proceso dentro del edificio, situación que desobedece la convocatoria, acusaron inconformes

La votación para renovar la secretaría general del SUTSPEEH se encuentra en riesgo, luego que agremiados exigen que se realice en el parque Libertad de Expresión mientras que el Comité Electoral busca llevar a cabo el proceso dentro del edificio del sindicato, situación que desobedece a la convocatoria, aseguraron asistentes.

El inicio de la jornada electoral estaba programado para las 9:00 horas; sin embargo, algunos asistentes se opusieron, problemática que hasta después de las 12:00 no se solucionó ya que el comité encargado de la elección pretendió realizar la votación al interior del edificio ubicado en la calle Justo Sierra, de la colonia Periodistas.

Inconformes catalogaron esta situación como carente de legalidad, ya que la convocatoria marcó que la votación se debe realizar en un espacio abierto derivado de la pandemia de COVID-19, como el parque aledaño al lugar, mismo que albergó el proceso de registro de aspirantes el pasado martes.

ACUSAN CORRUPCIÓN EN FIRMA DE BOLETAS

De acuerdo con algunos asistentes, el Comité Electoral incurrió en actos de corrupción al incluir a la planilla del ex dirigente Víctor Licona ya que aseguran que no cumplió con el registro adecuado, además de intentar reelegirse lo que ya no es posible pues usó ese recurso una vez.

Según información preliminar, las boletas incluyen cuatro planillas: azul, amarilla, roja y rosa, esta última encabezada por el anterior secretario general de la organización.

Cabe señalar que el registro de Licona desató conflicto el pasado martes ya que tres planillas se opusieron a que participara en el proceso; sin embargo, el dirigente sindical, que lleva 12 años en ese cargo, aparece en la boleta del proceso actual.