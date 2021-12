Sin conocimiento PRI Hidalgo sobre alianza con PAN: Julio Valera

Julio Valera Piedras, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Hidalgo, señaló que fue a través de los medios de comunicación como se enteró que la dirigencia nacional priista cedió la candidatura al gobierno del estado al PAN y agregó que desconoce bajo qué términos.

Como parte de la coalición Va por México, la candidatura al gobierno de Hidalgo estará a lo que resulte del proceso interno de selección y postulación del Partido Acción Nacional (PAN).

En comunicado de prensa, Valera Piedras apuntó que no tiene conocimiento oficial sobre los términos que marcará la dirigencia, porque no forma parte de la Comisión Política Permanente Nacional, por lo tanto, no conoce la decisión en directo.

“Asimismo, señala estar enterado que el único que forma parte de dicha Comisión Nacional es el primer priista de la entidad, quien tampoco tenía conocimiento de lo sucedido, dejando en claro que el priismo hidalguense se mantiene de pie y dispuesto a luchar por lo que se ha ganado y le pertenece”.

El presidente estatal expresó que estarán atentos a lo que marque la dirigencia nacional para trabajar con el partido, de acuerdo con lo que se vaya informando.

Por último, señala que no podrá aportar más información al respecto y en el momento que tenga mayor claridad, compartirá cuál será la ruta que seguirá el partido, de acuerdo con el comunicado.

