Sin consigna del gobierno de Hidalgo contra diputado que perdió el fuero: Fayad

Omar Fayad Meneses, gobernador de Hidalgo, señaló que de parte de su gobierno no hay ninguna consigna contra el diputado federal de Ixmiquilpan, Cipriano Charrez Pedraza, quien esta semana perdió el fuero para enfrentar un proceso penal.

Anteriormente, el legislador de Morena argumentó que el proceso que se le sigue, por la muerte de un joven el año pasado durante un accidente automovilístico, tiene de fondo una persecución en su contra al indicar inconsistencias de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH).

HABLÓ CON CIPRIANO

Sin precisar qué día, Fayad Meneses dijo que habló con Cipriano Charrez y le dejó en claro que “no hay ninguna consigna ni la habrá” y le dijo que “lo has complicado más tu (diputado) porque lo has hecho mediático, pues, es un accidente que tiene una tipificación”, indicó.

El mandatario hidalguense dijo que será el Ministerio Público y los jueces quienes determinen la probable responsabilidad de Cipriano Charrez. Agregó que tendrá todas las garantías, pues se actuará en apego al debido proceso.

Lo anterior lo dijo luego de asistir al informe de actividades de Blanca Sánchez Martínez, magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo.

BUSCARÁ CAMBIO DE MODELO PENITENCIARIO

En otro tema, el mandatario hidalguense dijo que planteará al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) un cambio en el modelo penitenciario del país.

“Estamos estudiando un modelo difícil de operar por los temas de respeto a los derechos humanos, el cual contempla que las cárceles se conviertan en modelos autosuficientes y quien infrinja la Ley, así como se mantiene afuera, se mantenga adentro y realice una tarea productiva”, dijo.

La dificultad que podría tener la propuesta sería el respeto a los derechos humanos. No obstante, indicó que “les guste o no, deben de trabajar y sostener, pues el pueblo no tiene por qué pagar después de que delinquió”.