Sin denuncia por presunto abuso sexual contra Hernández Dañu, asegura

"Si la persona existe, que me acuse directamente", declaró el diputado Edgar Hernández Dañu ante el presunto caso de abuso sexual contra una mujer por el cual fue señalado en medios de comunicación.

Luego que la noche de ayer lunes diferentes medios de comunicación difundieron un presunto caso de abuso sexual cometido por el legislador del distrito V Ixmiquilpan del Partido del Trabajo (PT), este declaró que no conoce a ninguna mujer con las iniciales señaladas.

Este martes, Hernández Dañu manifestó su postura en la que niega completamente los hechos de los que se le acusa, y recalcó que hasta el momento no existe una denuncia formal en su contra por abuso sexual, a pesar de ser la segunda ocasión en que se le señala por ese ilícito.

De acuerdo con las versiones de medios de comunicación, los hechos ocurrieron la noche del 19 de noviembre después de un concierto de regional mexicano en la capital hidalguense al que asistió el legislador. Se indica que al trasladarse hacia Ixmiquilpan comenzó a hostigar a la mujer que lo acompañaba.

Posteriormente, en un departamento de dicho municipio, presuntamente la mujer refiere que Hernández Dañu forcejeó con ella, le lastimó el cuello y jaló el pelo, hasta que logró escapar del lugar y ser auxiliada por sus familiares en una tienda de conveniencia.

A lo anterior, el diputado del PT indicó que su departamento cuenta con un sistema de circuito cerrado, por lo que se puede comprobar, con base en la fecha señalada, el modo en que llegó, las personas que lo acompañaban, que eran siete según refirió, así como el modo en que salió del inmueble si así lo requieren las autoridades.

"Esta mañana me iba a ausentar de la sesión, tenía una reunión en la Ciudad de México pero preferí venir a dar la cara para negar todo y no levantar suspicacias por mi falta. Si hay requerimiento por parte del Congreso (local), del partido (del Trabajo) o de cualquier autoridad, lo acepto, de igual manera las pruebas están disponibles para cualquier autoridad y la opinión pública", señaló Hernández Dañu.

Por consiguiente, el legislador ixmiquilpense negó de igual manera tener la calidad de "intocable" por las autoridades, lo cual afirmó la presunta víctima, ya que se considera en igualdad de circunstancias con cualquier civil para enfrentar a las autoridades en asuntos legales.

"No conozco a nadie del Ministerio Público, no por ser servidor público soy intocable, de mi parte siempre he estado abierto al público. Invito a la persona, si es que existe, a recurrir a las autoridades, si no confía en ellas que vaya con colectivos especializados en ayuda a mujeres, pero en ese sentido estoy tranquilo porque sé que no es verdad ese asunto", puntualizó.