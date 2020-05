Sin denuncias por alza en precio de cerveza en Tula-Tepeji: Defensa del Consumidor

Durante la actual contingencia sanitaria por COVID-19, la Oficina de la Defensa del Consumidor (Odeco) en Tula no ha registrado ninguna queja por aumento en el precio de cerveza, aunque ese producto no recibe atención prioritaria pues no es esencial, comentó el encargado del área, Enrique Anaya Franco.

Una vez emitido el decreto federal del 31 de marzo, que estableció la suspensión en producción de artículos no esenciales, las cerveceras del país detuvieron sus actividades, incluida la distribución.

Lo anterior derivó en compras de pánico de dicho producto en algunas zonas del país, sobre todo en los estados del norte, mientras que en Hidalgo sucedieron intentos de robo a depósitos cerveceros, como en el municipio Tepeji del Río, con dos casos de este tipo.

Con el paso de los días, la cerveza comenzó a escasear en algunas partes del país, lo que generó un ambiente propicio, de acuerdo con medios nacionales, para que comerciantes elevaran el precio del producto entre 50 y 60 por ciento.

Debido a esto, diversos ayuntamientos del país decidieron aplicar la llamada Ley Seca para prohibir la venta de cerveza. En la zona Tula-Tepeji, el municipio Atotonilco de Tula implementó esta medida.

El incremento en el precio de la cerveza “ha provocado el disgusto de más de uno”, expresó el ciudadano Milton Barrera, quien refirió que en Tlaxcoapan ha escaseado y en los pocos lugares donde se encuentra la venden hasta en 50 pesos cuando su costo es de 32 pesos.

Al respecto, hace unos días el titular de la Procuraría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, reconoció que existe aumento en el precio de la cerveza de entre 50 y 60 por ciento.