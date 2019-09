Sin empalmarse programas federal y estatal de apoyo laboral para jóvenes: SEPH

El programa federal ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’, y el estatal ‘Mi primer empleo, mi primer salario’, no se empalman porque están enfocados a objetivos distintos, señaló Atilano Rodríguez, titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH).

El funcionario explicó que a diferencia del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, que es enfocado a personas entre 18 y 29 años de edad que se encuentran sin trabajar ni estudiar, el proyecto estatal se enfoca que aquellos recién egresados de la universidad politécnica o tecnológica que buscan su primer empleo.

"No chocan los programas porque el federal es para jóvenes que no tienen una carrera o está trunca, que no trabajan y se les encamina para aprender un oficio. En el estatal, el enfoque es a que se incorporen a empleos mejor calificados", indicó el secretario.

Explicó también que en el caso de estudiantes egresados de carreras de ingeniería o técnicos superiores universitarios son incorporados bajo este esquema a laborar en empresas recién llegadas a la entidad o que solicitan nuevo personal.

La mayoría de los jóvenes se quedan a trabajar en las empresas, el programa es para que tengan un primer empleo y aprendan de la vida laboral”, comentó.

En toda la entidad son 2 mil 500 los recién egresados de las distintas universidades que fueron vinculados al programa Mi primer empleo, mi primer salario, y que reciben mensualmente 3 mil 600 pesos para sus gastos. El objetivo es que posteriormente sean contratados en las empresas a donde llegaron a laborar.