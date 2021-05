Sin especular Omar Fayad sobre qué hará después del 5 de septiembre de 2022

Omar Fayad Meneses, gobernador de Hidalgo, declaró que no le gusta especular sobre qué hará después del 5 de septiembre de 2022, cuando concluya su administración.

El mandatario sostuvo una entrevista con Javier Solórzano en el Heraldo de México y al concluir, fue cuestionado sobre qué hará después del 5 de septiembre.

-¿Ya para despedirnos, ya sabes qué vas hacer el 5 de septiembre, en la noche, de 2022?-

Descansar.

-Y al día siguiente, qué va a pasar-

Después, tengo varias ideas. Una es continuar por el rumbo que debía haber tomado hace años, que era estudiar medicina, quería ser médico, y ahora esto me ha animado muchísimo más.

Tú sabes que nunca me ha gustado especular, vamos a ver qué sale, todo lo que sucede, no me gusta adelantar vísperas, especular. No sé para qué me alcancen las canicas y para qué no. Si las canicas alcanzan para muchas cosas, tú y yo vamos a platicar muchas cosas, y si no, vamos hablar de medicina.

Cabe recordar que Omar Fayad concluye su administración el 5 de septiembre de 2022, por lo que el periodo de preparación de la elección de gobernador inicia el próximo diciembre.