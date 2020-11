Sin ganadores licitación de uniformes policiacos en Pachuca

La convocatoria para adquirir uniformes para los elementos de Seguridad Pública Municipal de Pachuca se declaró desierta debido a que las tres empresas interesadas no cumplieron con los requisitos.

Las propuestas de Compañía Mexicana de Protección S. de R. L. de C. V., Pesa Uniformes S. A. de C. V. y Soluciones Integrales Mard, S. A. de C. V., no fueron elegidas por incumplir con lo solicitado en la convocatoria, de acuerdo con el fallo publicado en la página web del ayuntamiento.

Pesa Uniformes incumplió los requerimientos de la partida, ya que los materiales que presentó como muestra para las piezas no corresponden a los solicitados en la convocatoria y rebasó el presupuesto para la confección de playeras.

Compañía Mexicana de Protección rebasó el presupuesto para las camisas tácticas y el resto de sus propuestas incumplieron lo establecido en las bases y junta de aclaraciones.

Mientras que Soluciones Integrales rebasó el presupuesto en camisas y playeras, además incumplió con las bases y aunque su propuesta fue correcta para algunos elementos, no se le adjudicó la licitación, ya que deben elaborarse los uniformes completos.

El presupuesto de Pesa Uniformes fue por 2 millones 175 mil 300 pesos, Integrales Mard lo presentó por 3 millones 229 mil 303 pesos, mientras que Mexicana de Protección elevó el costo a 3 millones 265 mil 504 pesos.

Durante el acto de fallo asistió la representante de Pesa Uniformes. Sin embargo, las otras dos compañías solicitantes no acudieron.

La licitación especifica que son mil 500 playeras y camisas, 500 chamarras, 300 gorras, mil pantalones y 200 kepis para elaborar, así como el tipo de tela, costura, color, bolsillos y demás características que deben cumplir los trajes.