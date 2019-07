Sin impedimento para coordinación con Guardia Nacional: Mauricio Delmar

La coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) y la Guardia Nacional (GN) es libre, pues no existe impedimento legal para ella, por lo que habrá operativos realizados en conjunto y otros de forma separada.

Así lo informó Mauricio Delmar Saavedra, titular de la SSPH, quien aclaró que lo anterior no denota falta de disposición, pues señaló que la Guardia Nacional tiene sus propios objetivos.

“Va a ver diferentes operativos donde vamos a intervenir nosotros (policía estatal); habrá otros donde ellos (Guardia Nacional) actuarán y también habrá otros en los que participaremos todos (con oficiales municipales, federales y la milicia). No hay en este momento ningún impedimento legal”, dijo.

A dos semanas del despliegue de la Guardia Nacional en el país, Delmar Saavedra aseveró que las reuniones interinstitucionales con el coronel Martín Enrique García Ordóñez, encargado de los efectivos federales, son constantes.

Sin precisar municipios, el secretario de seguridad dijo que la presencia de la Guardia Nacional se hace a través de Coordinaciones para la Pacificación.

En principio, dijo, “ellos dividieron en nueve coordinaciones, pero las juntaron siendo cuatro las áreas y ahí es donde están asentados actualmente”, indicó.

Martín Enrique García, coordinador de la Guardia Nacional en Hidalgo, informó a Delmar Saavedra que en total son 600 los efectivos en el estado; sin embargo, conforme avance el tiempo se sumarán más integrantes.

“En este momento quizá no se vea tanto su presencia, pero ya están en el estado. Aun no tienen uniforme, por eso aún no se les identifica, solo traen su uniforme de policía militar con una insignia con el nombre de la Guardia Nacional”, concluyó.