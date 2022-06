Sin incidentes mayores jornada de votación en Hidalgo; aunque hubo 100 denuncias

Este domingo se realizaron las votaciones para renovar la gubernatura de Hidalgo. Fueron instaladas 3 mil 977 casillas donde pudieron emitir su sufragio 2 millones 246 mil personas; sin embargo, la jornada no estuvo exenta de incidencias reportadas por autoridades electorales.

Prueba de ello fueron las más de cien denuncias que recibió la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Hidalgo. Esta dependencia explicó que dichas irregularidades fueron presentadas a través de la aplicación móvil y ante agentes del Ministerio Público en los distintos distritos judiciales de la entidad.

De dichas denuncias, al último corte de la dependencia, se informó que 85 derivaron en la apertura de sus respectivas carpetas de investigación y el resto quedaron en Registro de Atención Ciudadana (RAC), ya que pudieron tratarse de falsas alarmas o hechos no confirmados.

SE ACABARON LAS BOLETAS EN CASILLAS ESPECIALES

Las dos casillas especiales instaladas en la capital del estado para que habitantes de otros municipios pudieran emitir su voto se vieron rebasadas por los ciudadanos, ya que después del mediodía se terminaron las boletas.

En primera instancia, en la casilla ubicada en la plaza de toros Vicente Segura, al sur de la ciudad, se agotaron poco antes de las 14:00 horas; minutos después los funcionarios de casilla comenzaron con el escrutinio de los votos, por lo que algunas personas se quedaron esperando afuera sin poder entrar a sufragar.

Mismo caso ocurrió en la casilla del exhospital civil, ubicada a unos pasos del parque Pasteur de Pachuca, donde aproximadamente a las 15:30 horas ingresaron los últimos votantes para que después se cerraran las puertas pese a la inconformidad de las pocas personas que aún esperaban entrar.

Los electores que ya no votaron en ambas casillas fueron enviados a la casilla especial del centro de Pachuquilla, en Mineral de la Reforma.

INE REPORTÓ 61 INCIDENCIAS

Tras concluir la jornada de votación para renovar la gubernatura en la entidad, la junta local del Instituto Nacional Electoral (INE) reportó 61 incidentes registrados en las casillas instaladas en Hidalgo.

En sesión permanente de seguimiento a la jornada electoral del consejo local del INE Hidalgo, el secretario Juan Carlos Mendoza Meza informó que al corte de las 19:00 horas se reportaron las 61 incidencias, entre las que destacan suspensión temporal de la votación por riesgo de violencia, con dos registros.

Así como suspensión temporal de la votación con uno; propaganda electoral al interior o exterior de la casilla, con siete; no permitir el acceso a representantes de la casilla, uno.

Mientras que el incidente sobre que algún elector votó sin credencial para votar y sin aparecer en la lista nominal fue la mayor incidencia con 38 reportes; además de ausencia prolongada de funcionario de casilla luego de que se instaló la misma, fueron siete casos, por mencionar algunas.

NEGÓ ALCALDE DE HUEJUTLA OBLIGAR A VOTAR A TRABAJADORES

El alcalde de Huejutla, Daniel Andrade Zurutuza, negó haber obligado a los trabajadores del ayuntamiento a votar por el candidato de Juntos Hacemos Historia Julio Ramón Menchaca Salazar, tal y como se mencionó en mensajes que circularon por redes sociales.

Lo anterior lo aclaró al momento de emitir su voto en la casilla ubicada en la explanada del Reloj de Huejutla, donde fue acompañado por trabajadores del ayuntamiento que encabeza.

ACUSÓ PRI COMPRA DE VOTOS

La diputada federal de la Ciudad de México del PRI, Karla Ayala Villalobos, acusó a simpatizantes de Morena por compra de votos en la casilla que se ubicó en la colonia Piracantos, dentro de la escuela primaria Gaudencia Morales Hernández.

De acuerdo con la legisladora, los señalados de dicha práctica fueron unos individuos con camisetas negras que contenían la leyenda “Voto vendido pueblo jodido”, por el hecho fue necesaria la intervención de la Policía Estatal.

DENUNCIÓ MORENA INTIMIDACIÓN EN DIVERSOS MUNICIPIOS

El equipo de campaña de la llamada cuarta transformación en Hidalgo indicó que la tarde de ayer recibieron reportes provenientes de Tolcayuca, Tepeji del Río y El Arenal, donde se presentaron supuestos actos de intimidación a pobladores para inhibir la práctica del voto.

Debido a lo anterior, solicitaron la intervención de la Guardia Nacional; sin embargo, no detallaron qué tipo de ataques y de qué forma se presentó la intimidación.

VOTANTES SEÑALARON COMPRA DE VOTO EN HUEJUTLA

Un domicilio de la comunidad Santa Catarina en Huejutla fue señalado por personas como el lugar de resguardo de personas que presuntamente compraban votos, por lo que solicitaron la presencia de uniformados municipales, no obstante, no pudieron ingresar al lugar al ser una propiedad particular.