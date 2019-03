Sin oposición, Gerardo Sosa comparece ante el Congreso local

Sin la presencia de diputados del PRI, PRD y Nueva Alianza, se lleva a cabo la comparecencia de Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH) ante diputados de Morena y PES.

La presencia del ex rector dividió las bancadas de PAN, ya que asistió Areli Maya, pero no su coordinador Asael Hernández Cerón y también partió a la fracción de Morena, ya que no asistieron los legisladores Susana Ángeles, Víctor Osmind Guerrero y Lucero Ambrosio.

Tal comparecencia del presidente del Patronato se lleva a cabo con la presencia de 16 diputados, principalmente de Morena, y la ausencia de 14 legisladores de oposición.

Incluso, los legisladores de Morena presentes en la comparecencia fueron ex funcionarios de la casa de estudios como Rafael Garnica Alonso, dirigió la Fundación Hidalguense, o Roxana Montealegre, ex presidenta de vinculación con egresados.

Los legisladores de oposición no se presentaron a la comparecencia porque les informaron que sería a puerta cerrada y sin posibilidad de formular preguntas, por lo que rechazaron participar en un ejercicio al que llamaron a modo.

Tal comparecencia obedece a la investigación por un supuesto lavado de dinero de la UAEH, detectado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de la Hacienda. Sosa Castelán negó que la casa de estudios incurriera en lavado de dinero.

DIPUTADOS PRESENTES

Jorge Mayorga Rafael Garnica Alonso Areli Maya Monzalvo (PAN) Doralicia Martínez Bautista Rosalba Calva García Tatiana Ángeles Moreno Crisóforo Rodríguez Villegas (PES) Armando Quintanar Trejo Ricardo Baptista Lisset Marcelino Tovar Roxana Montealegre José Antonio Hernández Vera Humberto Veras Godoy José Luis Muñoz Soto Noemí Zittle Rivas Corina Martínez García

DIPUTADOS AUSENTES