Sin parquímetros, comerciantes de Pachuca estacionan sus carros todo el día: sondeo

Locatarios del Centro de Pachuca consideran que la cancelación de los parquímetros perjudica sus establecimientos debido a que el comercio informal, antes de la colocación de los aparatos, se adueñaba de los lugares de estacionamiento; además, los clientes deben dar muchas vueltas para encontrar un sitio para dejar sus vehículos.

Anteriormente, el Comité de Concesiones de Servicios Públicos de Pachuca, de manera unánime determinó la cancelación del contrato con la empresa Comuni Park S.A de C.V, que administraba los parquímetros y estableció una pena de 216 millones de pesos.

Esta penalización se debe al incumplimiento del contrato en los últimos cuatro años, por operar de manera irregular.

Incluso, la empresa incumplió con el pago de la pena convencional de 216 millones de pesos, que se le impuso con motivo de la cancelación del contrato de parquímetros en Pachuca.

A esto se suman 4 millones 253 mil 307 pesos por concepto de depósitos indebidos que transfirieron administraciones pasadas a esta empresa, informó la alcaldía en comunicado de prensa.

El municipio está facultado para proceder a cobrar por la vía administrativa, conforme al Código Fiscal Municipal para embargar bienes que garanticen el pago de la cantidad reclamada.

Tras este anuncio, AM Hidalgo recabó opiniones de comerciantes en el Centro de Pachuca sobre la cancelación de los parquímetros. Estas fueron sus reacciones.

El propietario del establecimiento de comida La Gran Titania, en la calle Vicente Guerrero, con una historia de más de 80 años, asegura que la cancelación de parquímetros perjudica sus ventas, ya que los lugares de estacionamiento escasean y la clientela busca otras opciones.

Antes de los parquímetros el comercio informal se adueñaba de los lugares de estacionamiento, venían y vendían sus cosas en la calle y estaban desde tempranito hasta altas horas de la noche, con los parquímetros ya no venían, eso liberaba los lugares de estacionamiento que ocupaban nuestros clientes. Como comerciantes eso nos va a perjudicar”, declaró.

Francisco Morales, de 42 años, habitante de la colonia Venustiano Carranza, considera que los parquímetros en esa zona de la ciudad son muy útiles aunque se pague una pequeña cantidad de dinero, ya que garantizan un lugar de estacionamiento.

Agregó que en el periodo en que han estado suspendidos, son varias las vueltas que un automovilista tiene que dar para encontrar un lugar donde dejar su auto.

Solo vengo a recoger un reloj que mandé componer aquí en la joyería Janet y para eso me tuve que dar varias vueltas para encontrar un lugar donde estacionarme, con los parquímetros funcionando nada más pagaba tres pesos y ya agarraba lugar cerca de donde quería ir”, declaró Francisco.

Lorenzo Pérez, encargado de la taquería Guerrero, en la calle del mismo nombre, asegura que entre el mismo gremio de comerciantes han tenido diferencias porque algunos ocupan los lugares de estacionamiento para sus autos y no los quitan hasta que cierran.

Esta situación disminuye las posibilidades para los clientes de encontrar un lugar cercano a sus establecimientos.

Los parquímetros nos ayudaban mucho, su costo no era tan elevado en comparación con los estacionamientos que están en calles aledañas, pero últimamente ya los mismos comerciantes se estacionan aquí y no se quitan hasta en la noche, por eso ahorita no hay ni un lugar disponible para dejar el coche”.