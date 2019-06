Sin recibir orden de aprehensión ni citatorio de Procuraduría, dice Cipriano Charrez

Ni una orden de aprehensión ni un citatorio de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) ha recibido Cipriano Charrez Pedraza, depuesto diputado federal, para responder legalmente por la muerte de un joven ocurrida el 6 de octubre de 2018.

Así lo declaró Cipriano Charrez, quien el pasado 24 de abril fue desaforado por el Congreso de la Unión para responder por los delitos de homicidio culposo, omisión de auxilio y daño en propiedad ajena.

No he sido requerido por ninguna autoridad. Es más, yo fui con un juez de control para decirles: ‘ya cítenme’. Ellos dieron sus argumentos y me dijeron que no. Es más ni tenemos conocimiento de alguna orden de aprehensión”, expresó.

Esto lo dijo tras asistir al Foro de Representación y Participación Política de los Pueblos Indígenas de Hidalgo, organizado en el Congreso local, donde Cipriano Charrez dijo que retomará su faceta como legislador una vez que se resuelva el caso.

A mí no me desaforaron, yo lo pedí. La autoridad dijo que, como diputado, no me podían tomar declaración ni procesarme, por eso le pedí a mi bancada (Morena) que me desaforaran y muchos no estuvieron de acuerdo”, señaló.

Finalmente, dijo que no se ha apartado de las labores de gestión, “en ello me he ocupado, apoyando en todo al estado, prácticamente en alrededor de 40 municipios”.