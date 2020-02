Sin recoger mil 480 credenciales de elector en INE de Huejutla

Hasta el cierre de la primera quincena de febrero seguían sin recoger mil 480 credenciales de elector, de las 17 mil 585 que fueron solicitadas por ciudadanos para actualización de dirección o reposición por extravío para poder participar en la jornada de votación del 7 de junio próximo.

Esto lo informó el vocal del Registro Federal del Instituto Nacional Electoral (INE) del distrito I con cabecera en la ciudad de Huejutla, Vicente Rodríguez Martínez.

El funcionario electoral dijo que hasta el cierre de la primera quincena de febrero habían entregado 16 mil 105 credenciales a ciudadanos que realizaron su trámite en tiempo y forma.

Dijo además que ciudadanos que no han recogido su credencial de elector tienen hasta el 10 de abril para hacerlo, ya que los documentos no entregados serán enviados a Pachuca para ser resguardados en una bóveda y sus dueños no podrán participar en el proceso de votación 2020.

Para darle transparencia, estas credenciales se leen en un sistema ante la comisión local de vigilancia y se mandan a Pachuca donde son resguardadas en una bóveda para ser entregadas una semana después de la votación”, explicó.

El vocal pidió a los mil 480 ciudadanos recoger su credencial de elector, pues reiteró que sin este documento no podrán participar en la jornada de votación para renovar los 84 ayuntamientos de Hidalgo.