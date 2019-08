Sin reglas claras programa de beneficio a créditos Infonavit, señala El Barzón

El dirigente de El Barzón en Hidalgo, Antonio Salim Saldívar, precisó que no están definidas las reglas del programa federal para evitar usura en los créditos de Infonavit; además de que en la entidad, gran parte de la cartera fue vendida a particulares.

Señaló que este es un problema grave porque existen señalamientos de que las empresas que compraron las carteras no acatarán estas disposiciones del gobierno, al aseverar que son particulares.



No hay un dato de cuántas viviendas se encuentran en esta situación, ya que no solo vendieron la cartera vencida, sino también la vigente.

Consideró que en su momento había 50 por ciento de la cartera que, derivado de lo anterior, pertenecen a particulares.

Además, indicó que “no hay claridad en las reglas del programa, Andrés Manuel (López Obrador) dijo que no habría desalojos y no los hay hasta ahora, eso es bueno”.

Salim Saldívar afirmó que es necesario conocer en qué condiciones se dará el programa para determinar quién puede acceder a este, y a partir del mes próximo empezará una campaña de las acciones en las que trabajará El Barzón en temas como reestructura y entrega de escritura.

También se pedirá que incluyan a madres solteras o familias en las que el beneficiario del crédito se fue a Estados Unidos y dejó la deuda sin que pueda ser asumida por sus beneficiarios.

Para ello, indicó que es necesario hacer un análisis de los créditos.