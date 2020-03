Sin reportes por violencia política de género en Hidalgo: ONMPRI

La representante del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (Onmpri) en Hidalgo, Yareli Melo Rodríguez, informó que hasta el momento no tienen ningún reporte por violencia política contra mujeres que aspiran a una candidatura en el actual proceso electoral; no obstante, dijo que están listas para atender cualquier denuncia.

Al término del taller de Liderazgo y Participación Política de las Mujeres Priistas que encabezó el pasado sábado en Huejutla, precisó que en Hidalgo uno de los antecedentes por este tipo de casos fue denunciado en 2016 por la candidata a la alcaldía de San Felipe Orizatlán, quien pidió anulación de resultados, aunque recordó que entonces no estaba tipificado el delito de violencia política de género.

La representante priista comentó que en la reciente reforma electoral, el PRI presentó la iniciativa para que la violencia política de género sea causal para la nulidad de una elección; sin embargo, aclaró que esta no ha sido aprobada y continúa en la “congeladora legislativa”.

“Mientras no haya una consecuencia mayor, siempre se van a seguir generando ese tipo de acciones que no solamente se dan contra las mujeres, sino también hacia los hombres, entonces estamos buscando que la práctica política suba de nivel, que los ciudadanos reciban propuestas y no denostaciones”, agregó.