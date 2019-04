Sin responder alcaldía de Tula solicitudes de información: regidora

La regidora Guadalupe Peña Hernández denunció que, pese a que el alcalde de Tula, Gadoth Tapia Benítez, asegura que existe transparencia en su administración desde que comenzó, parece que no la aplica con la oposición, pues omite la entrega de información financiera como se le solicita.

En entrevista, Peña Hernández refirió que la Ley de Transparencia obliga al ayuntamiento a que la información debe ser confiable y verificable, y bajo este último principio es en que se basa para solicitar los datos y comprobar que son verídicos.

Explicó que desde 2017 ha tramitado numerosas solicitudes de información para conocer los fondos monetarios y cómo se aplican; sin embargo, señala que le dan evasivas.

Creo que ese concepto de transparencia no le ha quedado claro (al alcalde) porque yo tengo varias solicitudes de información que no me han dado o me ponen peros, comentó, al tiempo de mostrar varios oficios a manera de evidencia.