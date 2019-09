Sin solicitudes para evitar narcocorridos en palenque de la Feria de Hidalgo

Hasta el momento nadie ha solicitado que cantantes que se presentarán en el Palenque de la Feria San Francisco, Pachuca, Hidalgo 2019, no interpreten narcocorridos, dijo Rafael Hernández Olín, director general de la Operadora de Eventos de Hidalgo.

A nosotros no nos han pedido nada esta vez, en el palenque de la feria se presentará Gerardo Ortiz, pero no tenemos solicitudes de que no se interpreten narcocorridos", informó el funcionario.