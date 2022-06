Sin solucionar Caasim falta de agua en la 11 de julio; vecinos protestan

Ante las manifestaciones de habitantes de la colonia 11 de Julio de Mineral de la Reforma por deficiencias en el suministro de agua, el titular de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim), Abraham Rublúo Parra, comentó que les brindaron servicio de pipas, pero no lo aceptaron.

Este mediodía, habitantes de la tercera sección de la colonia 11 de Julio bloquearon la carretera Pachuca-Tulancingo para exigir mejoras en su servicio de agua, ya que aquejan algunas semanas con escasez del líquido.

Mientras tanto, en un recorrido realizado por la colonia San Cayetano, de Pachuca, en el que Caasim clausuró aproximadamente 14 tomas clandestinas, Rublúo Parra comentó que su personal atendió dicha protesta desde muy temprano.

Sin embargo, el funcionario comentó que los habitantes inconformes se negaron a recibir a las pipas ya que estas no podían alcanzar a surtir algunos tinacos debido a que la dependencia carece de mangueras lo suficientemente largas para ello.

“No es un problema de la colonia, la primera y segunda sección sí tienen agua, la tercera son los edificios, el problema que les explicamos es que las pipas llegaron desde la mañana, pero no las quisieron porque las mangueras no llegaron hasta sus tinacos, pero no tenemos las mangueras para llegar”, externó el titular de Caasim.