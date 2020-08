“Sin trabajo, debo conseguir $3,600 para pagar mi casa”

Jesús Soto perdió su empleo en mayo, en los días más difíciles para la actividad económica por el Covid-19. Tres meses después, sin ingresos, busca las alternativas para seguir pagando su casa.

Tengo que ver la reestructuración del apoyo que me dieron y esto no tiene para cuándo acabarse. Ahora tengo que ver cómo le voy a hacer para conseguir los 3 mil 600 pesos que me piden de mi crédito”, explica.