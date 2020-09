Sitios para nuevos parquímetros se informarán hasta después de campañas: Concejo

Hasta después de las campañas electorales darán a conocer los sitios donde colocarán más parquímetros a fin de no politizar el tema, aseveró el Concejo Interino de Pachuca.

Agregó que los aparatos serán instalados en zonas comerciales y no en la Periodistas ni otros barrios y colonias de la capital hidalguense, tampoco sobre la avenida Revolución.

Por medio de conferencia de prensa, el Concejo informó sobre los puntos del segundo acuerdo modificatorio con la empresa Comuni Park S.A., que signaron el pasado sábado.

En esta conferencia detallaron que no aumentaron el número de aparatos de cobro de estacionamiento y que los restantes por colocar no estarán en zonas habitacionales, al señalar que este fue uno de los errores cometidos en las administraciones anteriores que no realizaron un estudio e instalaron máquinas en el primer cuadro de la ciudad.

En el contrato se detalla que el ayuntamiento debe instalar 2 mil 500 parquímetros y hasta la fecha lleva mil 240, por lo que restan mil 260. Estos son los que pretenden instalar en zonas comerciales, pues rescindir el contrato costaría al municipio 54 millones de pesos.

Cuestionados sobre por qué el Concejo entró al tema de parquímetros durante el proceso electoral si su gobierno solo durará tres meses, el secretario general señaló que estaban obligados, pues el contrato con Comuni Park está vigente en todos sus términos y aunque existía un recurso, el tribunal colegiado de circuito resolvió el amparo 1272/2018 a favor de la empresa.