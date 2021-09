Sobrevuela AMLO zona inundada en Tula por desbordamiento de ríos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sobrevoló la región de Tula que resultó inundada la madrugada de este martes tras el desbordamiento de los ríos Tula, Rosas y Salado, confirmó el gobernador de Hidalgo.

Durante su recorrido por las zonas afectadas, Omar Fayad Meneses dio a conocer que el mandatario nacional sobrevoló los sitios perjudicados y agregó que en el lugar se encuentra el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto.

En entrevista con medios de comunicación ratificó que son nueve las colonias afectadas con 31 mil 961 habitantes afectados, así como cinco estructuras y que están ya más de 900 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Actualmente las labores se centran en el rescate de personas, posteriormente se procederá con los bienes y servicios hasta tratar de reestablecer las cosas, dijo Omar Fayad a su arribo a Tula, donde encabeza un recorrido.

“La afectación es trágica, creo que todos ustedes han podido constatar a través de sus imágenes el drama que se está viviendo en Tula, es mayúsculo. Hacía muchísimos años que no ocurría una situación como esta”, puntualizó.

Consideró que debe tratarse de una de las tres inundaciones más fuertes, pues en Tula se es víctima de las precipitaciones registradas en otras regiones, pero que alimentan las presas cercanas, como la Endhó, Requena y el río Tula.

“Quizá desde hace 40 años no se vivía una situación como esta en Tula y todavía no sabemos la magnitud, pero se me hace que va a ser más grave”, advirtió Omar Fayad, quien dijo que hay diez personas fallecidas en el hospital del IMSS.