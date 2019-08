Solicita Manuel Ortiz apoyo para una operación de hernia discal

Manuel Ortiz Villeda, originario de Actopan, solicitó apoyo económico a través de redes sociales para una operación de hernia discal con un costo que supera los 100 mil pesos, ya que a pesar de encontrarse internado en el Hospital General de Pachuca, el personal médico quiere darlo de alta porque “no es algo urgente”.

Me duele en mi corazón estar en esta situación. Desafortunadamente no cuento con los medios para solventar esta operación”, dice en un video transmitido en redes sociales.

Durante entrevista para AM Hidalgo, María del Carmen Cruz Peña, esposa de Manuel, compartió las dificultades que ha enfrentado, luego de acudir a varias instituciones privadas en las que cotizaron la cirugía en más de 100 mil pesos.

“Ayer lo trasladaron en ambulancia al Hospital General de Pachuca, pero hoy me lo quieren dar de alta porque dicen que ‘no es algo urgente’. Sigo intentando hablar con el director del hospital, pero no he podido”, declaró.

María del Carmen abrió una cuenta para pedir apoyo, ya que temen que no logre ser atendido en el Hospital de Pachuca y deban pagar la cirugía a un elevado precio. La cuenta de Banco Azteca está a nombre de María del Carmen cruz Peña 46711354748374 y su número de celular es 7721430882.