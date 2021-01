Solicita Pablo Vargas licencia como regidor de Pachuca

El regidor de Morena en el ayuntamiento de Pachuca, Pablo Vargas González, informó a través de redes sociales que solicitó licencia a su cargo.

Les informo que he pedido licencia como regidor, convoco a las y los pachuqueños a seguir en la lucha por transformar Pachuca. La única quincena que cobré la he dedicado a las propuestas de la misma regiduría, no estoy por chambas ni por dinero", expresó en sus redes.