Solicita Semarnath 36 mdp para monitoreo ambiental en zona Tula-Tepeji

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) solicitó 36 millones de pesos a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) para que este año adquiera y ponga en operación seis unidades de monitoreo en la zona Tula-Tepeji.

Esto, con la finalidad de que en 2020 instalen el Consejo Técnico de Contingencia Ambiental en esa región, similar al que existe en la zona metropolitana de Pachuca, el cual debe ser aprobado por el Congreso local, mencionó el titular de Semarnath Benjamín Rico Moreno.

Con esto podrán emitir alertas ambientales para restringir actividades al aire libre por parte de sectores vulnerables de la población, como infantes y adultos mayores, en caso de mala calidad del aire.

Sobre todo en municipios como Atitalaquia y Atotonilco de Tula, donde la calidad del aire oscila entre regular y mala casi diariamente; no obstante, no se emiten alertas restrictivas porque aún no existe el Consejo Técnico.

Rico Moreno explicó que solicitaron a la Came 36 millones de pesos para instalar seis estaciones de monitoreo ambiental en la zona Tula-Tepeji a fin de cumplir con los requisitos para la instalación del Consejo Técnico.

Hasta ahora, la dependencia estatal espera la autorización del recurso para poder ampliar el número de elementos de monitoreo ambiental.