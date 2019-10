Solicita juez detener a Mirna García por abuso de confianza

El juez primero de distrito en Hidalgo solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) detener a Mirna García López, exsecretaria general de la sección XV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), acusada de abuso de confianza.

La petición deriva del amparo 1259/2018, interpuesto por el sindicato para que la dependencia estatal detenga a la exlideresa, recurso que fue resuelto el 26 de febrero de 2019 según consta en los estrados electrónicos del Consejo de la Judicatura Federal.

En caso de que no logren la pronta reaprehensión de la indiciada, remitan mensualmente un parte de actividades que permita conocer los actos eficaces y diligentes que tiendan a demostrar su actividad persecutoria en acato a este fallo, hasta en tanto no prescriba la acción penal”, señala el documento de 19 fojas.

Ayer hubo una notificación en los estrados electrónicos derivado de este amparo y el 20 de agosto pasado fue requerido el director general y comandante de la unidad de aprehensiones, con la finalidad de remitir su informe mensual.

SIN IMPEDIMENTO

Según el expediente, el SNTE argumenta que no existe impedimento alguno para no detener a la maestra, ya que no obtuvo la diputación federal bajo las siglas del Partido del Trabajo (PT) en los pasados comicios federales.

No se omite manifestar que si bien es cierto (Mirna García López) contendía por el PT por una candidatura plurinominal, también lo es, que dicho partido no obtuvo los votos suficientes para cumplir con el requisito exigido; por lo tanto, no existe al día de la fecha, impedimento alguno que dé sustento al incumplimiento de su deber a cargo de los elementos aprehensores”.

GUARDIA EN CASA DE MIRNA

El comandante de aprehensiones I de la Policía Investigadora detalló en la tarjeta informativa del 19 diciembre de 2018 que agentes de dicha dependencia acudieron a varios domicilios de Mirna García durante tres días, pero agregó que no la localizaron.

En la citada tarjeta se menciona que los elementos de la Policía de Investigación, en diversas fechas se constituyeron en los domicilios registrados como el de * * * lugares en los que se mantuvo vigilancia en tres días continuos sin que haya logrado apreciar en el interior o exterior, algún movimiento”.

La Policía Investigadora apuntó que contemplaba el apoyo y colaboración de la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol México, para que a su vez se gire la ficha roja para la búsqueda y localización de Mirna García López.