Solicitar certificados de vacunación no afectó el turismo en Tecozautla, aseguran

Luego que centros turísticos como balnearios y presas del municipio de Tecozautla establecieron como requisito de ingreso a sus establecimientos presentar el certificado de vacunación anti-COVID, aseguran que esta medida no ha afectado la afluencia del turismo.

En agosto pasado el presidente municipal de Tecozautla, José Elías Paso, determinó de manera coordinada con los presentes de asociaciones de turismo de la región, solicitar el certificado de vacunación a los visitantes que acudieran a los diferentes centros de la región.

Lo anterior, con el objetivo de reforzar las medidas preventivas ante la propagación de contagios por el virus SARS-CoV-2 y salvaguardar la salud tanto de visitantes como de prestadores de servicios y los propios habitantes.

Del mismo modo, según explicó la trabajadora del balneario Tzindejéh Angélica Martínez, bañistas que acuden a dicho lugar, en su mayoría del Estado de México y la capital del país, han mostrado su respaldo a la medida.

No hemos tenido ninguna queja de que no les parezca o que no quieran presentar sus certificados porque saben que es para podernos cuidar", afirmó.