Solicitará gobierno de Hidalgo Guardia Nacional en Ixmiquilpan

Luego de los asesinatos ocurridos en el municipio de Ixmiquilpan, el gobierno del estado pedirá la presencia de la Guardia Nacional (GN) en dicha demarcación con el objetivo de reforzar las estrategias de seguridad pública, afirmó el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses.

Durante su visita a Tezontepec de Aldama, el mandatario destacó la importancia de que los municipios se sumen a las acciones coordinadas tanto con el gobierno estatal y federal.

Ya que, afirmó, Ixmiquilpan fue el último municipio que permitió conectar las cámaras de videovigilancia al C5i.

Ya tenemos cámaras (en Ixmiquilpan), ya tenemos arcos carreteros; haremos una mejor labor, pero eso de que las cámaras no estuvieran conectadas ya me parecía hasta raro, yo creo que alguna sorpresita nos iba a aparecer por eso no se instalaban”, dijo.