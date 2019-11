Solicitarán familiares de víctimas por feminicidio declaratoria de alerta de género en Hidalgo

Madres y familiares de víctimas de feminicidio solicitarán que se emita declaratoria de alerta de género para Hidalgo, luego del incremento de este delito durante los últimos meses.

Así lo informó Ana Haydée Sánchez, madre de Nohemí Haydée Hernández Sánchez, joven de 19 años de edad que fue encontrada muerta y con señales de tortura el pasado 24 de agosto en las inmediaciones de la autopista Arco Norte.

En entrevista, la mujer explicó que publicarán convocatoria este lunes para que los familiares de víctimas de feminicidio se sumen y soliciten la investigación correspondiente para que la Secretaría de Gobernación emita la Alerta de Género.

Ana Haydée Sánchez se dijo cansada de callar y esperar que autoridades le den respuesta, pues en los últimos meses se ha percatado que otras familias también atraviesan por esta situación, pero las instancias gubernamentales les piden que no digan nada para evitar entorpecer las investigaciones.

Señaló que su hija identificó claramente a su victimario y lo informó a sus familiares por mensajes. Sin embargo, no ha servido para integrar las pesquisas.

Expuso que de la misma forma en que la PGJEH le pidió que guarden secrecía por el curso de las investigaciones. El propio alcalde de Tizayuca, Gabriel García Rojas, le exigió no “hacer ruido” por el asesinato de su hija.

"El propio alcalde me dijo: 'no quiero ruido, no quiero que hables ante los medios de comunicación, y si vas a hablar, informa que estamos trabajando', pero la realidad no es así", describió Ana Haydée.