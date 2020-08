Someterán a votación suspensión de parquímetros en semáforo rojo y naranja

La Comisión de Movilidad del ayuntamiento de Pachuca someterá a votación del pleno que los parquímetros no operen cuando el semáforo epidemiológico marque rojo y naranja, informó la regidora, Génesis Marcela Vázquez González.

En entrevista con AM Hidalgo, la edil priista expresó que durante la sesión de Cabildo a celebrarse este jueves se pondrá el tema sobre la mesa y que quienes integran la Comisión, esperan que su propuesta sea apoyada por todos.

“No es un tema de movilidad, no es un tema recaudatorio, es un tema de salud pública. He ido al centro de la ciudad y es lamentable ver como la empresa no está haciendo ninguna acción de limpieza a estos aparatos”, agregó.