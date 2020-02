Somos cultura viva: estudiante que cantó Himno en hñähñú frente a Torre Eiffel

Kevin Barrera Reyes, estudiante de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM), quien interpretó el Himno Nacional en hñähñú frente a la Torre Eiffel, en París, refiere la necesidad de que los indígenas difundan su cultura y raíces, y no se avergüencen de su origen.

“Tenemos que promover que somos una civilización aún viva que preserva sus raíces, costumbres y tradiciones“, señala el joven originario de la comunidad El Alberto, municipio Ixmiquilpan, quien en su portal de Facebook escribe en tres idiomas: hñähñú, su lengua materna; español, el idioma nacional, y francés, que aprendió en la universidad para participar en el intercambio estudiantil.

“Parte de lo que comparto en redes sociales es lo que se vive en el Valle del Mezquital, sobre la cultura hñähñú. El día que interpreté el Himno Nacional en mi lengua materna no pensé que se volviera viral, los likes y reproducciones son una sorpresa”, explicó emocionado el universitario.

Señaló que desde la primaria interpreta el Himno en su lengua, pero para su viaje orgullosamente empacó sus camisas bordadas, las cuales portan en su comunidad y en días de fiesta.



“Ese día pensé, ya estoy aquí, tengo mi camisa bordada, mi bandera mexicana y justo estoy frente a la Torre Eiffel, que es un símbolo mundial, entonces me nació el deseo de grabar el video para que las personas conocieran mi cultura”, dijo el universitario que también compone canciones en hñähñú y trabaja en el campo para apoyar a su familia.



Explicó que el intercambio estudiantil a Francia lo realizó gracias a una beca de la AMESTUR (Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza Superior del Turismo y Gastronomía), aunque su deseo era ganar la convocatoria de MexProtec de movilidad internacional, la cual considera un año de estancia en Francia, pero en su momento no aprobó el examen. Sin embargo, no se desanimó.

A decir de Kevin Barrera, durante los dos meses de preparación realizaron prácticas profesionales en animación turística, restauración y gastronomía, pues el objetivo es promover el intercambio de conocimientos en cocina, turismo y cultura entre México y Francia.

Indicó que la muestra gastronómica fue un éxito, pues gustaron los platillos mexicanos preparados.



“A veces aquí creemos que el indígena no va a salir adelante y creo que tenemos que romper esa barrera”, consideró el universitario, a la par que agradeció el apoyo de su comunidad y las familias para acceder al intercambio.

Ahora “tengo un compromiso con mi cultura porque estamos acostumbrados a escuchar en el Valle del Mezquital que los indígenas no podemos, pero no es así”, hay que romper las barreras, sentenció.

Expresó que aunque la globalización se impone y hay muchos jóvenes que se van a Estados Unidos a laborar, no tienen por qué avergonzarse de ser hñähñús, por el contrario, “hay que decir que somos una cultura viva”, dijo.